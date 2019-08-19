موعد مباراة وولفرهامبتون ضد مان يونايتد

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم مباراة وولفرهامبتون ضد مان يونايتد ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020.

ويُذكر أن مباراة وولفرهامبتون ضد مان يونايتد ستُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مولينيو معقل نادي وولفرهامبتون.

وستكون مباراة وولفرهامبتون ضد مان يونايتد، ثأرية لنادي مانشستر يونايتد بقيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، حيث فاز وولفرهامبتون مرتين على مانشستر يونايتد في موسم 2018-2019، كانت المباراة الأولى انتهت بإقصاء مان يونايتد من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وتأهل وولفرهامبتون لدور الأربعة.

أما مباراة وولفرهامبتون ضد مان يونايتد الثانية، كانت انتهت بفوز الأول بثنائية مقابل هدف في الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي.

وقبل إقامة مباراة وولفرهامبتون ضد مان يونايتد اليوم، كان مانشستر يونايتد فاز في الجولة الأولى يوم 11 أغسطس الجاري على نادي تشيلسي برباعية مقابل لا شيء في مباراة أُقيمت على ملعب أولد ترافورد معقل نادي اليونايتد في مدينة مانشستر.

ويُذكر أن فريق وولفرهامبتون، يدخل مباراة وولفرهامبتون ضد مان يونايتد وهو متعادل تعادلًا سلبيًا مع نادي ليستر سيتي يوم 11 أغسطس الجاري.

وقبل بدء مباراة وولفرهامبتون ضد مان يونايتد، أُقيمت مباراتين بالأمس في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي حيث فاز فريق شيفيلد يونايتد بهدف دون رد على نادي كريستال بالاس، أما نادي تشيلسي فتعادل تعادلًا إيجابيًا مع نادي ليستر سيتي بهدف لكل فريق.

ويُذكر أن نادي مانشستر يونايتد، كان نجح في إتمام تعاقده مع المدافع الإنجليزي هاري ماجواير لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي السابق مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، وذلك قبل خوض مباراة وولفرهامبتون ضد مان يونايتد.

وسيواجه مانشستر يونايتد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، فريق كريستال بالاس يوم السبت المقبل بعد خوض مباراة وولفرهامبتون ضد مان يونايتد.