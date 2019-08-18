موعد مباريات الأحد في الدوري الإنجليزي

المواطن - محمد سمعه

تتواصل مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020 بمباراتين اليوم الأحد.

موعد مباريات اليوم

ويُذكر أن المباراة الأولى ليوم الأحد ستكون بين فريقي شيفيلد يونايتد وكريستال بالاس حيث تنطلق في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب برامال لين في بريطانيا.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي تشيلسي وليستر سيتي، حيث تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ستامفورد بريدج في مدينة لندن.

سقط نادي مانشستر سيتي أمس السبت في فخ التعادل الإيجابي ضد نادي توتنهام هوتسبير بثنائية لكل فريق، في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020.

أما نادي ليفربول فتمكن من الفوز، بالأمس على نادي ساوثهامبتون بثنائية مقابل هدف.

وقبل مباراة ليفربول وساوثهامبتون، كان نادي أرسنال تمكن من الفوز على نادي بيرنلي بثنائية مقابل هدف في مباراة أُقيمت على ملعب الإمارات في لندن.

ويُذكر أن اللاعب المصري محمد النني غاب عن فريقه أرسنال أمام بيرنلي، كذلك غاب الألمانيان شكودران موستافي ومسعود أوزيل عن الجانرز أمام بيرنلي.

يطمح نادي ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ19 في تاريخه، حيث لم يُتوج ليفربول باللقب منذ عام 1990.