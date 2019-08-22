موعد مباريات الجمعة في الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

تُقام ثلاث مباريات اليوم الجمعة في إطار لقاءات الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الهلال وأبها، حيث تنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي التعاون والحزم، وتُقام في السابعة وعشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتُختتم مباريات اليوم الجمعة، بمواجهة الاتحاد لنادي الرائد، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة.

وكان نادي النصر فاز على فريق ضمك بثنائية نظيفة، بينما تعادل الأهلي مع العدالة بهدف لكل فريق.

ووفق أنظمة الدعم الجديدة فإن نادي النصر سيحصل على مليون ريال من الهيئة العامة للرياضة بعد حضور 11 ألفاً و264 متفرجاً لـ مباراة النصر وضمك، خاصة أن العدد تجاوز العدد المحدد من قبل هيئة الرياضة وهو عشرة آلاف مشجع.