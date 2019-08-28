موعد مباريات الخميس في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

تنطلق، مساء يوم غد الخميس، منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمباراتين.

العدالة ضد ضمك

ويلعب العدالة ضد ضمك على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، عند الساعة 6:45 مساءً، ويأمل فريق العدالة استغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف الثلاث نقاط، فيما يسعى الفريق الضمكاوي لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويحتلَ الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة من التعادل مع الأهلي، فيما يتذيل ضمك الترتيب بدون نقاط عقب هزيمته أمام النصر.

الفيحاء ضد الحزم

ويحتضن استاد مدينة المجمعة الرياضية، مباراة الفيحاء ضد الحزم عند الساعة 8:20 مساء، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز بعد تعادلهما أمام الفيصلي والتعاون في الجولة الأولى.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة، فيما يتواجد الحزم في المركز الثامن بنقطة واحدة أيضًا.