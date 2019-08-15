موعد مباريات الذهاب والإياب للأندية السعودية آسيويًا

المواطن - محمد سمعه

نجحت أندية الهلال والنصر والاتحاد في العبور لدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا خلال الفترة الأخيرة.

ويُذكر أن الهلال سيضرب موعدًا مع الاتحاد في كلاسيكو جديد للكرة السعودية في دوري أبطال آسيا، بينما يواجه النصر نادي السد القطري.

وستكون جولة الذهاب بين ناديي النصر والسد في المملكة، حيث تُقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي يوم 26 أغسطس الجاري.

وستُقام مباراة العودة في قطر يوم 16 سبتمبر.

أما جولة الذهاب بين ناديي الهلال والاتحاد فستكون يوم 27 أغسطس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، أما مباراة العودة فستكون بين الفريقين يوم 17 سبتمبر على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وفاز الاتحاد في ثمن النهائي على ذوب آهن أصفهان الإيراني بنتيجة 6/4 بمجموع المباراتين، فيما صعد النصر بعد تعادله مع الوحدة الإماراتي ذهابًا بهدف لكل منهما، وفوزه إيابًا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على الأهلي بنتيجة 4/2 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وخسر إيابًا بهدف دون رد.

وتتمنى الجماهير تتويج أحد الفرق السعودية بلقب دوري أبطال آسيا 2019، إلا أنها تخشى تكرار سيناريو نسخة 2012، عندما صعد الثلاثي الأهلي، الاتحاد والهلال إلى ربع النهائي، ولكن لم يحصد أي منهما اللقب.

وخرج الهلال من الدور ربع النهائي في نسخة 2012، عقب الخسارة ضد أولسن هيونداي بنتيجة 5/0 بمجموع المباراتين، ولعب الاتحاد والأهلي في نصف النهائي، ليودع العميد البطولة القارية.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد أولسن هيواندي بهدف دون رد في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2012، قبل أن يسقط إيابًا بهدفين نظيفين.