موعد مباريات السبت في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

تُختتم مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، غدًا السبت، بثلاث مباريات.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الفتح والشباب، حيث تنطلق في السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي الفيصلي والفيحاء وتنطلق في تمام الساعة السابعة وخمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتُختتم مباريات الجولة الأولى بلقاء الوحدة والاتفاق في تمام التاسعة إلا عشر دقائق مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

وحقق نادي الاتحاد فوزًا مهمًّا على حساب نادي الرائد بثلاثية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم الجمعة، بينما فاز الهلال على نادي أبها برباعية مقابل هدفين، وتعادل نادي التعاون مع الحزم بهدف لكل فريق.

وبدأت مباريات الدوري السعودي موسم 2019-2020 أمس الخميس، حيث فاز النصر على ضمك بثنائية دون رد، بينما تعادل الأهلي مع العدالة بهدف لكل فريق.