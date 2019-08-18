موقع إلكتروني وتطبيقات ذكية لمتابعة مباريات الدوري

المواطن - مروة نبيل

أطلقت الهيئة العامة للرياضة، مساء اليوم الأحد، منصة GSA.Live لمتابعة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

وتُسهل منصة GSA.Live الإلكترونية على الجماهير مشاهدة كل ما يخص دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عبر الموقع الإلكتروني، وستتوافر قريبًا تطبيقات الأجهزة الذكية على Google play أو App Store.

وحفز الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الجماهير لمتابعة المباريات من خلال منصة GSA.Live الإلكترونية التي ستوفر عرض مواجهات الدوري والملخصات والتحليلات أيضًا.

ومن المقرر أن تنقل القنوات الرياضية السعودية KSA منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المقرر انطلاق يوم 22 من شهر أغسطس الجاري، بشكل مجاني.

وأعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قد أعلن عن إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019/ 2020 للعام الثاني على التوالي، عرفانًا وتقديرًا بدوره.