موناكو يُطارد نجم تشيلسي

المواطن - محمد سمعه

لا يزال نادي موناكو الفرنسي مهتمًّا بالتعاقد مع الفرنسي تيموي باكايوكو، لاعب وسط نادي تشيلسي الإنجليزي، وذلك قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية، في الثاني من سبتمبر المقبل.

وتألق تيموي باكايوكو بصورة مُلفتة للأنظار مع نادي ميلان الإيطالي عندما لعب له على سبيل الإعارة من تشيلسي في الموسم الماضي.

وذكر الصحافي الإيطالي المخضرم جيانلوكا أن نادي موناكو لا يزال متمسكًا بضم باكايوكو قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

ورفض نادي تشيلسي، رحيل لاعب الوسط تيموي باكايوكو لنادي موناكو على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في وقت سابق.

وقالت إذاعة RMC SPORTS الفرنسية: إن مارينا جرانوفاسكايا مديرة التعاقدات في تشيلسي، فضلت عدم رحيل باكايوكو للدوري الفرنسي وأرادت نقله إلى نادٍ آخر كبير من أجل زيادة قيمته المالية.

وخشي تشيلسي من أن تقل القيمة المالية لـ تيموي باكايوكو في حال انتقل إلى نادي موناكو لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ذكرت صحيفة THE EVENING STANDARD الإنجليزية أن فرانك لامبارد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بـ تشيلسي لا يفكر في الاعتماد على باكايوكو في صفوف البلوز بالموسم الجديد 2019-2020.