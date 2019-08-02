ميزة جديدة من واتساب لحماية مستخدميه

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

طرح تطبيق التراسل الفوري واتساب، ميزة جديدة تهدف للكشف عن الرسائل الخبيثة، والتي يكون الغرض منها في الأساس نشر الأخبار الكاذبة أو اختراق الهواتف الذكية والحصول على البيانات الشخصية للمستخدمين.

وفي هذا الإطار، أنهى واتساب اختبار ميزة جديدة تشمل إتاحة الفرصة للمستخدم معرفة الرسائل التي يتم تداولها بشكل مكثف على المنصة الإلكترونية الشهيرة.

واتخذ واتساب هذه الخطوات من أجل حماية منصته من انتشار الأخبار الكاذبة، والتي قد تؤدي إلى الإضرار بمستخدميه بشكل خطير.

وتضمن تلك الميزة التي بدأت في الظهور بعدد من البلدان بشكل مبدئي، علامات تشير إلى أن بعض الرسائل تم تداولها بتلك الوضعية لأكثر من مرة، وهو الأمر الذي يمنح القارئ إشعارًا بضرورة الحذر من تلك الرسائل.