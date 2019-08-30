ميسي يغيب عن مباراة برشلونة وأوساسونا

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي برشلونة لمواجهة نادي أوساسونا، غدًا، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني، حيث تُقام المباراة على ملعب آل سادار معقل أوساسونا.

وأكد المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الغد أمام أوساسونا بسبب إصابته العضلية، معربًا عن تمنياته بالظهور في لقاء فالنسيا بالجولة الرابعة.

وكان ليونيل ميسي غاب عن مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز البارشا بخماسية مقابل هدفين.

وحضر ليونيل ميسي أمس الخميس، حفل قرعة دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020 والذي أُقيم في مدينة موناكو الفرنسية.

وكان ميسي تعرض للإصابة قبل سفر فريق برشلونة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب شد عضلي، حيث غاب عن مباراة برشلونة الافتتاحية في الليجا ضد نادي أتلتيك بلباو، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.

تعرّض نادي برشلونة لصدمة كبيرة في وقت سابق، بعدما انتشرت أخبار تُفيد بأن اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز سيغيب عن صفوف البارشا حتى شهر سبتمبر.

وشارك لويس سواريز في مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني التي أُقيمت الجمعة 16 أغسطس، ولكنه خرج من المباراة قبل نهاية الشوط الأول متأثرًا بالإصابة.