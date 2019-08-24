ميسي يغيب عن مباراة برشلونة وريال بيتيس

المواطن - محمد سمعه

سيغيب اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، عن مباراة فريقه غدًا الأحد ضد نادي ريال بيتيس في الدوري الإسباني؛ وذلك بسبب الإصابة العضلية والتي تعرض لها مؤخرًا.

وكان ميسي تعرض للإصابة قبل سفر فريق برشلونة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب شد عضلي، حيث غاب عن مباراة برشلونة الافتتاحية في الليجا ضد نادي أتلتيك بلباو، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.

وأكد الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة أنه لا يمكنه المخاطرة وإشراك ميسي في مباراة ريال بيتيس، طالما أن اللاعب الأرجنتيني ليس مستعدًّا.

تعرّض نادي برشلونة لصدمة كبيرة في وقت سابق، بعدما انتشرت أخبار تُفيد بأن اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز سيغيب عن صفوف البارشا حتى شهر سبتمبر.

وشارك لويس سواريز في مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني التي أُقيمت الجمعة 16 أغسطس، ولكنه خرج من المباراة قبل نهاية الشوط الأول متأثرًا بالإصابة.

ومن المتوقع غياب لويس سواريز عن مباريات برشلونة لمدة 14 يومًا، بسبب الإصابة في القدم اليمنى؛ مما يعني غيابه عن مباراتي ريال بيتيس وأوساسونا في الدوري الإسباني.