ميسي يُقلق برشلونة

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي برشلونة لمواجهة نادي أتلتيك بلباو في افتتاح الدوري الإسباني موسم 2019-2020.

ويذكر أن مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو ستُقام يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

وقالت صحيفة أس الإسبانية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مُهدد بالغياب عن مباراة فريقه برشلونة ضد نادي أتلتيك بلباو بسبب الإصابة.

ويذكر أن ميسي كان تعرض لإصابة عضلية في تدريبات برشلونة يوم الاثنين الماضي، وذكر الموقع الرسمي للبارشا أن النجم الأرجنتيني لن يُسافر مع بعثة النادي الكتالوني للمعسكر التحضيري والمُقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

من ناحية أخرى، انتهت مباراة برشلونة وأرسنال الإنجليزي التي أُقيمت، الأحد الماضي، على ملعب “كامب نو” ضمن كأس خوان جامبر بفوز البارشا بهدفين مقابل هدف وتتويجه باللقب الودي.

وبدأت مباراة برشلونة وأرسنال بضغط من الفريقين، وسط تفوق نسبي للاعبي الفريق الكتالوني، ونجح نجم البارشا عثمان ديمبلي في إطلاق تسديدة قوية في الدقيقة 21، ولكنها اصطدمت بدفاع الجانرز، وتحولت إلى ركنية.

وكاد ريكي بويج أن يهز شباك الجانرز في الدقيقة 25، ولكن حارس المرمى أبعد تسديدته، ونجح بيير أوباميانج في فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة برشلونة وأرسنال عند الدقيقة 37، مستغلًّا تمريرة مميزة من مسعود أوزيل.

وضغط البارشا بحثًا عن هدف التعادل، وتمكّن الوافد الجديد الفرنسي أنطوان جريزمان من هز شباك الجانرز في الدقيقة 42، إلا أن حكم مباراة برشلونة وأرسنال ألغاه لوجود تسلل، لينتهي الشوط الأول بتأخر الفريق الكتالوني بهدف دون رد.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط البارشا بقوة بحثًا عن تعديل النتيجة، وأطلق ديمبلي وجريزمان أكثر من تسديدة، ومرّر نايلز الكرة إلى الحارس لينو، ليهز شباك فريقه بالخطأ، ويمنح الفريق الكتالوني التعادل في الدقيقة 69.

وأطلق لويس سواريز تسديدة قوية في الدقيقة 73، ولكنها هزت الشباك من الخارج، وكاد تشاكا أن يُعزز تقدم الجانرز بهدف ثانٍ في مباراة برشلونة وأرسنال عند الدقيقة 79، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم.

ونجح سواريز في تسجيل هدف قاتل في الدقيقة 91، مستغلًّا تمريرة مميزة من سيرجي روبيرتو، لتنتهي مباراة برشلونة وأرسنال بفوز البارشا بنتيجة 2/1.

وكان برشلونة تمكن من الفوز على فريق نابولي الإيطالي وديًا برباعية دون رد.