ميسي يُنعش تدريبات برشلونة

المواطن - مروة نبيل

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، مساء أمس الأربعاء، استعدادًا لمباراة ريال بيتيس المقبلة.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن ميسي تخلص من الإصابة التي عانى منها في القدم اليمنى، وأبعدته عن جولة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في الولايات المتحدة الأميركية.

وتُعد مشاركة ميسي في مران برشلونة الإسباني، بمثابة الفأل الحسن لمدرب الفريق الكتالوني إرنستو فالفيردي، خاصة في ظل إصابة الثنائي لويس سواريز وعثمان ديمبلي، وتأكد غيابهما عن مباراة ريال بيتيس.

وعلى الرغم من مشاركة ميسي في مران برشلونة الإسباني، إلا أن فالفيردي لم يحسم قدرة النجم الأرجنتيني على اللحاق بمباراة ريال بيتيس كاملة؛ نظرًا لغيابه عن التدريبات الجماعية منذ فترة طويلة، وسيخوض 3 حصص تدريبية فقط قبل اللقاء.

ومن المتوقع أن يدفع فالفيردي بالنجم ميسي لبضع دقائق خلال المباراة، إلا أنه لن يُخاطر به حال عدم جاهزيته بشكل كامل.