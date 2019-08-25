ميلان يصدم جمهوره ويسقط ضد أودينيزي

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة ميلان ضد أودينيزي التي أُقيمت، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بهزيمة الفريق الأول بالروسونيري بهدف دون رد.

ميلان ضد أودينيزي:

وبدأت مباراة ميلان ضد أودينيزي بشكل سريع، وسط محاولات من لاعبي الفريقين، ولكن دون جدوى، ليظل التعادل السلبي مخيمًا حتى الدقيقة 72، حينما أحرز رودريجو بيساو هدف اللقاء الوحيد.

وحاول لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالروسونيري تسجيل التعادل في الدقائق المتبقية، إلا أن محاولاتهم لم تنجح، لتنتهي مباراة ميلان ضد أودينيزي بخسارته بهدف نظيف في بداية مشواره بالدوري الإيطالي الممتاز هذا الموسم.

وقبل مباراة ميلان ضد أودينيزي اليوم، كانت جماهير الروسونيري تُمني النفس بالظهور بشكل مميز وخطف الثلاث نقاط، أملًا في تعويضهم عن إخفاق الموسم الماضي باحتلال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز.

ميلان:

وكان الروسونيري يملك رقمًا مميزًا قبل مباراة ميلان ضد أودينيزي اليوم، حيث سبق أن تقابل الفريقان في 4 مباريات افتتاحية في الدوري الإيطالي لكرة القدم، ولم يُهزم ميلان في أي لقاء.

وفاز الروسونيري مرة واحدة، وانتهت 3 مباريات لفريق ميلان ضد أودينيزي بالتعادل، لتكون هزيمته اليوم هي الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين الافتتاحية.