مُسن باكستاني يروي تفاصيل إحباط هجوم إرهابي على مسجد بالنرويج

المواطن - متابعة

تحدث المسن الباكستاني الذي تمكن من إحباط هجوم مسلح حاول شاب نرويجي متطرف تنفيذه لقتل المصلين داخل أحد المراكز الإسلامية في العاصمة النرويجية أسلو، عن كيفية تصديه لهذا الهجوم الإرهابي الذي وقع السبت الماضي الموافق ليوم عرفة.

وقال المُسن ويدعى محمد رفيق باكستاني الجنسية (65 عامًا): إنه سمع صوت إطلاق نار في الخارج، وتفاجأ بشخص يرتدي خوذة ودرعًا واقيًا، يقتحم المسجد ومعه أكثر من سلاح ويطلق النار بشكل عشوائي، فقام هو بالاقتراب من المهاجم وطرحه أرضًا وانتزع منه السلاح بمساعدة شخصين آخرين، حتى سيطروا عليه تمامًا.

وأضاف رفيق الذي كان يعمل ضابطًا بسلاح الجو في الجيش الباكستاني، أن المهاجم وضع إصبعه بالكامل في عينه وأصابه فيها، وفي يده ورأسه.

وساهم رد فعل المسنّ الباكستاني رفيق في إحباط وقوع مجزرة مشابهة لتلك التي وقعت في نيوزيلندا في مارس الماضي، والتي راح ضحيتها أكثر من 51 شخصًا.

ومثل المتهم (21 عامًا) أمام المحكمة، يوم الاثنين الماضي، وبدت عليه آثار لكمات وتورم في الوجه، كما كان يتبسم ويضحك بشكل يوحي باللامبالاة، ووجّهت له المحكمة اتهامات بالقتل وانتهاك قانون مكافحة الإرهاب، وقضت بسجنه 4 أسابيع على ذمة التحقيقات.

جدير بالذكر أن هذا الشاب كان قد عبر عن إعجابه بما فعله مرتكب الهجوم الإرهابي بنيوزيلندا، في حين عثرت الشرطة في منزله بأوسلو على جثة شابة، قالت الشرطة لاحقًا: إنها ابنة زوج أمه وهو من قام بقتلها.