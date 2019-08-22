نائب أمير جازان: صهوة العز يستمد أهدافه وغاياته من اسمه

المواطن - جازان

أشاد نائب أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد ببرنامج “صهوة العز” الذي يُبَث عبر أثير إذاعة “هنا العزم ” من استديوهات الإذاعة بمنطقة جازان.

وأوضح سموه في كلمته أهميةَ الإعلام ودور الإعلاميين قائلاً: ” يحظى الإعلام والإعلاميين بدعم خاص من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين إيماناً منهما حفظهما الله بأهمية الإعلام ودوره في دعم التنمية الوطنية والتصدي للشائعات المغرضة من أعداء الدين والوطن”.

وأضاف: “وفي منطقة جازان نسعد دائماً ببذل المزيد من الجهود الإعلامية التي تواكب الأحداث وتوضح الحقائق وترصد التضحيات الكبيرة التي يقدمها جنودنا البواسل على الحد الجنوبي ورجال الأمن في ميادين الشرف والبطولة”.

كما أكد اهتمام القيادة الرشيدة بالبرامج الوطنية بقوله: “ومما لا شك فيه فإن البرامج الوطنية تأتي في مقدمة البرامج التي تستحق الإشادة والتقدير ومن ذلك برنامج صهوة العز الذي يذاع عبر أثير إذاعة هنا العزم من استديوهات الإذاعة بمنطقة جازان، ويستمد البرنامج من اسمه أهدافه وغاياته الوطنية متمنياً لجميع القائمين على البرنامج بالتوفيق والنجاح”.