نائب أمير مكة يزور الحجاج المنومين في مستشفى الجسر

نائب أمير مكة يزور الحجاج المنومين في مستشفى الجسر

2019/08/11
الساعة 10:36 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم، عدداً من ضيوف الرحمن المنومين في مستشفى الجسر بمشعر منى.
واطمأن سموه على حالتهم والخدمات الطبية المقدمة لهم، كما هنأهم بعيد الأضحى.



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