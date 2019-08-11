نادي أطلع برة ضد الأهلي .. المارد الأحمر يخطف الفوز برباعية

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة نادي أطلع برة ضد الأهلي المصري منذ قليل بفوز المارد الأحمر برباعية دون رد في ذهاب الدور التمهيدي في بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2019-2020.

وبدأ الشوط الأول من مباراة نادي أطلع برة ضد الأهلي، بضغط هجومي كبير من قبل المارد الأحمر، والذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب التونسي علي معلول في الدقيقة السابعة عشرة من ركلة جزاء.

وأهدر المغربي وليد أزارو فرصة إضافة الهدف الثاني للمارد الأحمر في مباراة نادي أطلع برة ضد الأهلي، حيث سدد ضربة مقصية مزدوجة صدتها العارضة، لتحرم الأهلي من فرصة إضافة الهدف الثاني.

وعوّض أزارو ضربته المقصية، بإحرازه الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الثانية والثلاثين، من عمر الشوط الأول في مباراة نادي أطلع برة ضد الأهلي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة نادي أطلع برة ضد الأهلي بتقدم المارد الأحمر بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة نادي أطلع برة ضد الأهلي، تمكن اللاعب وليد أزارو من إضافة الهدف الثالث للمارد الأحمر في الدقيقة الثامنة والأربعين بعد ضربة رأسية متقنة.

واصل أزارو بعد ذلك مسلسل إهدار الفرص في مباراة نادي أطلع برة ضد الأهلي، حيث كان من الممكن أن يُسجل أربعة أهداف بمفرده في المباراة.

واختتم المصري أحمد الشيخ بالهدف الرابع للمارد الأحمر في مباراة نادي أطلع برة ضد الأهلي، حيث أحرزه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.

جدير بالذكر أن مباراة نادي أطلع برة ضد الأهلي في إياب الدور التمهيدي في بطولة دوري أبطال إفريقيا ستُقام يوم 23 أغسطس الجاري في القاهرة.

وبعد الفوز في مباراة نادي أطلع برة ضد الأهلي، يطمح المارد الأحمر لتقديم مباريات قوية في البطولة الإفريقية أملًا في حصد اللقب الإفريقي التاسع في تاريخه.