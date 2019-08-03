نادي ألميريا .. عهد جديد للنجاح مثل بيراميدز

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي ألميريا الإسباني، أمس الجمعة عبر حسابه الرسمي في تويتر عن شراء المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه للنادي.

واكتفى حساب نادي ألميريا الإسباني بنشر صورة تركي آل الشيخ دون الكشف عن أي تفاصيل، ثم نشر مقطع فيديو قصيراً له أثناء خروجه من مقر النادي وهو يرتدي قميص الفريق وسط تواجد إعلامي كبير.

وأشارت تقارير صحافية خلال الفترة الماضية، إلى أن صفقة شراء نادي ألميريا الإسباني كلفت تركي آل الشيخ حوالي من 25 إلى 27 مليون يورو، وتشمل هذه القيمة الديون المتراكمة على النادي.

بالطبع يُخطط المستشار تركي آل الشيخ لصناعة فريق مميز بـ نادي ألميريا لينافس على الصعود لدوري الدرجة الأولى الإسباني، ثم المنافسة مستقبلًا على نيل البطولات، كما فعل آل الشيخ مع نادي بيراميدز المصري، حيث حقق آل الشيخ المالك السابق لـ بيراميدز طفرة في صفوف النادي جعلته يحتل المركز الثالث في بطولة الدوري المصري موسم 2018-2019 وهو الموسم الأول لنادي بيراميدز بشكله الجديد في الدوري المصري.

وانتشرت أنباء خلال الفترة الماضية تُفيد برغبة تركي آل الشيخ في شراء نادي غرناطة الإسباني، ولكنه اتجه إلى نادي ألميريا بعد نجاح المفاوضات مع الإدارة.

ويذكر أن نادي ألميريا تم تأسيسه في السادس والعشرين من يوليو في عام 1989ويحتل حاليًا المركز العاشر في ترتيب أندية دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وقالت تقارير إخبارية أن المستشار تركي آل الشيخ سيتجه لتعيين المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني السابق لنادي التعاون لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي ألميريا.

وكان تركي آل الشيخ أصدر قرارًا بتعيين المصري محمد العاصي مديرًا عامًا لـ نادي ألميريا الإسباني بعد شرائه لأسهم النادي.

وقبل تعيين محمد العاصي في نادي ألميريا، عمل كمدير تنفيذي لنادي بيراميدز المصري خلال موسم 2018-2019.