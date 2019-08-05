نادي الاتحاد يُنهي سلسلة مميزة لـ ذوب آهن

المواطن - مروة نبيل

نجح نادي الاتحاد في كسر رقم مميز لفريق ذوب آهن أصفهان الإيراني، بعد فوزه عليه اليوم بهدفين مقابل هدف في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

نادي الاتحاد:

وأنهى نادي الاتحاد رقم ذوب آهن أصفهان المميز بعدم خسارته منذ الرابع من شهر مارس الماضي، سواء في الدوري الإيراني أو بطولة دوري أبطال آسيا 2019، قبل أن يسقط بثنائية اليوم.

وقبل مباراة نادي الاتحاد ضد ذوب آهن أصفهان، لعب الفريق الإيراني 17 مباراة، نجح في الفوز 9 مرات، وتعادل في 8 مواجهات، وأحرز 26 هدفًا، واهتزت شباكه بـ10 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه 11 مرة.

ولم يهزم الفريق الإيراني في 8 مواجهات خاضها في بطولة دوري أبطال آسيا، بداية من مباراة الكويت الكويتي، ثم نادي الغرافة القطري، وخلال منافسات دور المجموعات، حيث واجه النصر، الزوراء العراقي والوصل الإماراتي.

الاتحاد صد ذوب آهن:

ولعب نادي الاتحاد ضد ذوب آهن أصفهان الإيراني على إستاد زعيبل في مدينة دبي الإماراتية ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ونجح العميد في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بثنائية.

وتقدم الفريق الإيراني أولًا في مباراة نادي الاتحاد ضد ذوب آهن أصفهان عن طريق جاسم حيدرفار من ركلة حرة مميزة في الدقيقة السابعة، وأحرز لويس خيمينيز التعادل بعد 3 دقائق، قبل أن يسجل زياد المولد هدف الفوز في الدقيقة 72.