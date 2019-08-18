نادي الصقور يُنظم اللقاء السنوي الأول للصقارين

الرياض - واس

أعلن نادي الصقور السعودي عن تنظيم اللقاء السنوي الأول للصقارين، يوم السبت المقبل بفندق فيرمونت في مدينة الرياض.

ودعا النادي المهتمين بهواية الصيد بالصقور ومنتجيها في المملكة؛ لحضور اللقاء الذي سيعرض ويناقش الفرص الواعدة والتحديات وسبل التطوير والارتقاء بهذه الهواية، ومناقشة مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور وسبل تطويره، بالإضافة لعدد من الموضوعات التي تهم الصقارين السعوديين.

وأوضح نادي الصقور أن هذا اللقاء يأتي ضمن البرامج التي يحرص على تقديمها لخدمة أبناء الوطن من محبي الصقور.

و ُعد اللقاء فرصة لجمع آراء واستفسارات الصقارين والإجابة عليها من قبل المسؤولين في النادي، كما يُعد فرصة لتبادل الخبرات بين ممارسي هواية الصيد بالصقور.

وخصص نادي الصقور السعودي رابطًا إلكترونيًا، ويمكن تسجيل الراغبين في حضور اللقاء من خلال هذا الرابط.