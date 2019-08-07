نادٍ جديد يُفكر في ضم أحمد موسى

المواطن - محمد سمعه

لا يزال مستقبل اللاعب النيجيري أحمد موسى مع نادي النصر غامضًا في ظل تردّد أقاويل حول اقترابه من الرحيل عن صفوف أصفر العاصمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقيل إن نادي النصر فكّر في بيع أحمد موسى لصالح نادي غلطة سراي التركي مقابل ضم المهاجم السنغالي مباي دياني لكن الصفقة لم تتم.

وقالت تقارير صحافية حالية، إن نادي فنربخشة التركي يضع أنظاره على ضم أحمد موسى قبل نهاية فترة الميركاتو الصيفي.

قال المدرب الألماني جيرنوت روهر مدرب منتخب نيجيريا: أظن أنه يجب على أحمد موسى الرحيل عن الدوري السعودي، لن يتطور هناك، ولن يتغير أداؤه للأفضل مع النصر، يجب أن نكون صادقين حول هذا الأمر.

وكان أحمد موسى انضم لصفوف نادي النصر في صيف 2018، قادمًا من صفوف فريق ليستر سيتي الإنجليزي.

ويُذكر أن المنتخب النيجيري نال المركز الثالث في بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي أُقيمت في مصر.

من ناحية أخرى سقط نادي النصر في فخ التعادل الإيجابي أمام الوحدة الإماراتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، أول أمس الاثنين.

لم يستغلّ نادي النصر تقدمه في البداية عبر مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمدالله، ليتمكّن اللاعب ليوناردو دا سيلفا من إحراز هدف التعادل لنادي الوحدة.