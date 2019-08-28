ناقد رياضي بعد تعادل الاتحاد والهلال: النصر استثنائي والأفضل

المواطن - محمد سمعه

قال الناقد الرياضي خالد الشعلان: إن نادي النصر هو أفضل نادٍ حقق نتيجة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بين الأندية العربية الأربعة المُشاركة في دور الثمانية.

وكتب خالد الشعلان تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: النصر هو أفضل نتيجة ومستوى من الهلال والاتحاد والسد.

وتابع الشعلان: بالفعل، النصر هو العالمي الاستثنائي.

ويذكر أن الاتحاد تعادل مع الهلال بدون أهداف أول أمس في ذهاب دور الثمانية، بينما فاز النصر يوم الاثنين الماضي على السد بثنائية مقابل هدف في المملكة.

وتُقام مباراة العودة بين النصر والسد في قطر يوم 16 سبتمبر، بينما يواجه الهلال فريق الاتحاد يوم 17 سبتمبر على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

قال القانوني خالد أبو راشد: إنه يجب على إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، تقديم تقرير مالي لهيئة الرياضة؛ وذلك لتعريف الهيئة بمصادر المال والتمويل داخل أصفر العاصمة.

وتحدث خالد أبو راشد لبرنامج في المرمى على قناة العربية قائلًا: يجب على إدارة النصر إعداد تقرير مالي وتقديمه لهيئة الرياضة خلال الفترة المقبلة، وحسب النظام يُوقع على التقرير المالي للأندية رئيس النادي أو نائبه أو أمين الصندوق.

وأضاف خالد أبو راشد: الاتحاد الآسيوي يهمه تقرير مالي مصادق عليه بغض النظر عن التفاصيل.. لذلك على الإدارة النصراوية الحالية فورًا إعداد تقرير في غضون الساعات المقبلة وإلا يحرم الفريق النصراوي من المشاركة الآسيوية.