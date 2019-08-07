ناقد رياضي يُطالب النصر بالتخلص من هذا اللاعب

المواطن - محمد سمعه

طالب الناقد الرياضي سعود الصرامي إدارة نادي النصر بضرورة التخلص من الحارس الأسترالي برادلي جونز قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب سعود الصرامي عبر حسابه في تويتر: في كرة القدم، الأخطاء الفردية تقتل طموحات الفرق، وتُحوّل الأماني إلى حسرات، الحارس برادلي جونز تتكرر أخطاؤه مع كل ظهور له، فمن العام الماضي وهو مصدر قلق لكل نصراوي.

وأضاف سعود الصرامي: استمراره كارثة وإشراكه لا يمكن القبول به، والتخلص منه بأسرع وقت أمر ضروري لمواصلة العالمي تحقيق تطلعات مُحبيه.

وتعرّض برادلي جونز حارس النصر لسيل من الانتقادات بعد أدائه في مباراة النصر والوحدة الإماراتي أول أمس الاثنين في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

وقيل إن النصر يفكر في بيع برادلي جونز والتعاقد مع حارس آخر بديل، في حال تأهل النصر لربع نهائي دوري أبطال آسيا.

من ناحية أخرى، لا يزال مستقبل اللاعب النيجيري أحمد موسى مع نادي النصر غامضًا في ظل تردّد أقاويل حول اقترابه من الرحيل عن صفوف أصفر العاصمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقيل إن نادي النصر فكّر في بيع أحمد موسى لصالح نادي غلطة سراي التركي مقابل ضم المهاجم السنغالي مباي دياني لكن الصفقة لم تتم.

وقالت تقارير صحافية حالية، إن نادي فنربخشة التركي يضع أنظاره على ضم أحمد موسى قبل نهاية فترة الميركاتو الصيفي.