ناينجولان يقترب من كالياري

المواطن - مروة نبيل

أصبح النجم البلجيكي رادجا ناينجولان قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت صحيفة “كوريري ديللو سبورت”، أن ناينجولان اقترب من العودة إلى صفوف كالياري، بعد موسم واحد فقط قضاه داخل فريق إنتر ميلان.

وأضافت أن ناينجولان لم يحضر إلى تدريبات إنتر ميلان، اليوم الخميس، بصحبة بقية المجموعة، حيث يتفاوض حاليًا بشأن خروجه من النادي، ليصبح على بُعد خطوة واحدة من إتمام إعارته لناديه السابق كالياري.

وأشارت الصحيفة إلى أن وكيل أعمال ناينجولان، أليساندرو بيلترامي، ورئيس نادي كالياري توماس جوليني، يضعان الرتوش الأخيرة على صفقة اللاعب البلجيكي، مع إدارة نادي الإنتر.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تتم الصفقة، مساء اليوم الخميس، وفي حال توصل الطرفان إلى اتفاق رسمي، سيصل ناينجولان، صباح غدٍ الجمعة، إلى كالياري لإجراء الفحوصات الطبية قبل الانضمام رسميًا للفريق.

وكان إنتر ميلان قد أعلن خلال الفترة الماضية عن خروج ناينجولان وماورو إيكاردي، من حسابات الفريق للموسم الجديد.