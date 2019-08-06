نجاح أعمال تفويج الحجاج من المدينة لمكة والمشاعر

المواطن - واس

بإشراف مباشر وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة, رئيس لجنة الحج بالمنطقة, نجحت الأجهزة الحكومية والأهلية ذات العلاقة بشؤون الحج بالمدينة المنورة اليوم في أعمال تفويج المتبقين من ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام بعد أن مكثوا الموسم الأول بالمدينة المنورة متوجهين إلى مكة المكرمة والمشاعر والمقدسة، حيث غادرت أفواج الحجيج انطلاقاً من ميقات ذي الحلفية وألسنتهم تصدح بالتلبية للمولى عزوجل بأن يمن عليهم بإداء شعيرة الحج وأن يجعلهم من المقبولين.

وحشدت مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بأعمال الحج, كامل طاقتها وإمكاناتها البشرية والألية للتيسير على حجاج بيت الله الحرام وسط إنتظام تام للحركة المرورية بالمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي وطريق الهجرة المؤدي لمكة المكرمة, وإنتشار الفرق الأمنية والرقابية والخدمية على جنباته وفي أماكن توقف الحافلات, بمنظومة عمل متكاملة تتولى فيها التنسيق المباشر بين مختلف القطاعات لجنة الحج بالمدينة المنورة التي تعمل على مدار الساعة خلال موسم الحج, للتنسيق والإشراف ومتابعة مختلف الأعمال والمهام ذات الصلة بخدمة ضيوف الرحمن في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وشهد ميقات ذي الحليفة اليوم توافد الأعداد المتبقية من ضيوف الرحمن, للإحرام وعقد نية الحج, حيث اكتظت مواقف وساحات الميقات بحجاج بيت الله الحرام الذين يحرصون على زيارته وأداء الصلاة فيه والإحرام منه للحج, تكلأهم عناية الله عزو جل وتحفهم سلسلة متكالمة ومتميزة من الخدمات العظيمة والأعمال جليلة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود – حفظه الله – لكافة الحجيج بمختلف جنسياتهم تُقدمها مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بأعمال الحج, من خلال تنظيم دخول الحافلات لمواقف الميقات بانسيابية تامة, تيسيراً لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام.

وتُقدم الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة بساحات الميقات خدماتها لحجاج بيت الله الحرام من خلال توزيع عدد من المطويات الصحية التوعوية للحجاج بمختلف اللغات, إضافة إلى مستلزمات صحية وعبوات سوائل تعقيم لليدين بشكل مجاني,إلى جانب ما تُقدمه الجهات التعاونية والإرشادية من كُتب توجيهية ودينية تشرح نُسك الحج بشكل ميسر بعدد من اللغات.

والتقت “واس” رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء حاتم بن حمزة بالي الذي قال: نحمد الله سبحانه وتعالى على ما تحقق من نتائج هذا اليوم، حيث كان اليوم خمسة ذو الحجة هو ذورة المغادرة .

ووأوضح أن المؤسسة الأهلية للأدلاء قد عملت منذ وقت مبكر مع الجهات ذات العلاقة واللجان العاملة في الحج علي وضع خطة لمواجهة كثافة المغادرة لهذا اليوم وفق آلية لتسهيل وتقديم الخدمة لضيوف الرحمن في إطار الجهود الكبيرة والإمكانات التي هيئتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لخدمة الحجاج وزوار المدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة ممثلة في وزارة الحج .

وأضاف أنه جرى اليوم تفويج أكثر من ٨٥ ألف حاج من المدينة المنورة, من خلال محطة الميقات, ومحطة حجاج البر, تقلهم أكثر ٢٠٠٠ حافلة في طريقهم لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.