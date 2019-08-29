نجم أرسنال يقترب من بيشكتاش التركي

المواطن - محمد سمعه

أصبح المصري محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، قريبًا من الانتقال لصفوف نادي بيشكتاش التركي على سبيل الإعارة، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن محمد النني بات قريبًا من الانضمام لنادي بيشكتاش على سبيل الإعارة، مع تقاضي راتب أسبوعي قدره 55 ألف جنيه إسترليني.

وكان المدرب الإسباني أوناي إيمري مدرب أرسنال، نصح النني بالرحيل عن الأرسنال واللعب في ناد آخر لإنقاذ مسيرته الكروية.

ويرتبط محمد النني بعقد مع أرسنال ينتهي بنهاية موسم 2021-2022، كما لعب 89 مباراة مع الجانرز منذ الانتقال للنادي اللندني في عام 2016 قادمًا من نادي بازل السويسري.

شارك محمد النني مع المنتخب المصري في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، حيث ودع منتخب مصر البطولة من دور ثمن النهائي بالخسارة أمام منتخب جنوب إفريقيا.