نجم إنتر ميلان يختار ناديه المقبل

المواطن - محمد سمعه

يُفضل اللاعب الكرواتي إيفان بيرسيتش جناح نادي إنتر ميلان الإيطالي، العودة للدوري الألماني من بوابة نادي بايرن ميونيخ قبل الساعات الأخيرة من غلق فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر موقع Fcinternews.it أن إيفان بيرسيتش غير متحمس بالانضمام لصفوف نادي لايبيزيج ويرغب في الانضمام لنادي بايرن ميونيخ في حال أُتيحت له الفرصة.

وتردد اسم إيفان بيرسيتش بالرحيل عن صفوف إنتر ميلان في صيف العام الجاري، خاصة بعد هبوط مستواه الفني مع النيراتزوري في الموسم الماضي.

من ناحية أخرى، أعلن نادي إنتر ميلان، اليوم الخميس، عن تعاقده رسميًا مع مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، البلجيكي روميلو لوكاكو.

ونشر حساب نادي إنتر ميلان الإيطالي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للاعب الفريق الجديد لوكاكو وهو يرتدي قميص النيراتزوري.

وأوضح نادي إنتر ميلان أن لوكاكو وقع على عقد انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى 30 يونيو عام 2024، ولكنه لم يكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وقال لوكاكو في تصريحه لموقع إنتر ميلان الإيطالي الرسمي: “إنتر ميلان هو النادي الوحيد الذي أردت الانضمام إليه، أنا هنا كي أعيد النيراتزوري إلى القمة من جديد”.

وأشارت تقارير صحافية إيطالية إلى أن لوكاكو انضم إلى صفوف إنتر ميلان، مقابل 65 مليون يورو و10 ملايين يورو كمكافآت.