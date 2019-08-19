نجم الأهلي السابق على رادار الهلال

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي الهلال يفكر في التعاقد مع ظهير أيمن قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بسبب غياب اللاعب محمد البريك عن صفوف الفريق الهلالي بسبب الإصابة.

وأوضحت تقارير صحافية، أن الهلال وجد ضالته ونجح في العثور على البديل المناسب للاعب محمد البريك.

وذكرت صحيفة ” الرياضية” أن الهلال يفكر في ضم اللاعب أمير كردي الذي يحمل الجنسيتين” اليونانية والسعودية” لتدعيم صفوف الجبهة اليمنى في الهلال.

ويُذكر أن اللاعب أمير كردي سبق له اللعب في الأهلي في الفترة من عام 2014 حتى عام 2018.

ويلعب أمير كردي حاليًا مع فريق بانيونيوس اليوناني، قبل تفكير الهلال في التعاقد معه.

يأمل المدرب الروماني رازفان لوسيسكو، المدير الفني لـ الهلال، في استعادة اللاعب محمد البريك في أسرع وقت للمشاركة مع أزرق العاصمة في مباريات الدوري السعودي وكافة استحقاقات الموسم الجديد.

وذكرت تقارير إخبارية أن محمد البريك سيعود لمباريات نادي الهلال في منتصف سبتمبر المقبل، حيث سيواجه الهلال، فريق الفيحاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019-2020.

كشف اللاعب محمد البريك، ظهير أيمن نادي الهلال، في وقت سابق، عن المدة التي سيغيبها عن الملاعب بعد إصابته بتمزق في الرباط الجانبي للركبة.

وقال محمد البريك: الحمد لله اليوم أفضل، إن شاء الله من ثلاثة إلى أربعة أسابيع وسأعود.

وكانت تقارير صحافية ذكرت أن محمد البريك سيغيب لمدة شهر كامل مما تسبب في عدم تواجده في مباراتي الهلال ضد النادي الأهلي في دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.