نجم الإنتر يقترب من بايرن ميونيخ

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي بايرن ميونيخ الألماني قريبًا للغاية من التعاقد مع اللاعب الكرواتي إيفان بيرسيتش، نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان اسم إيفان بيرسيتش ارتبط بالرحيل عن صفوف نادي إنتر ميلان بعدما تم استبعاده من قائمة الإنتر، والتي تواجه نادي فالنسيا الإسباني استعدادًا للموسم الجديد.

ويأمل نادي بايرن ميونيخ في التعاقد مع إيفان بيرسيتش على سبيل الإعارة ثم ضمه بصورة نهائية مقابل 28 مليون جنيه إسترليني.

وذكر موقع Fcinternews.it أن إيفان بيرسيتش غير متحمس بالانضمام لصفوف نادي لايبيزيج ويرغب في الانضمام لنادي بايرن ميونيخ في حال أُتيحت له الفرصة.

من ناحية أخرى، أعلن نادي إنتر ميلان، الخميس، عن تعاقده رسميًّا مع مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، البلجيكي روميلو لوكاكو.

ونشر حساب نادي إنتر ميلان الإيطالي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للاعب الفريق الجديد لوكاكو وهو يرتدي قميص النيراتزوري.

وأوضح نادي إنتر ميلان أن لوكاكو وقع على عقد انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى 30 يونيو عام 2024، ولكنه لم يكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وقال لوكاكو في تصريحه لموقع إنتر ميلان الإيطالي الرسمي: “إنتر ميلان هو النادي الوحيد الذي أردت الانضمام إليه، أنا هنا كي أعيد النيراتزوري إلى القمة من جديد”.

وأشارت تقارير صحافية إيطالية إلى أن لوكاكو انضم إلى صفوف إنتر ميلان، مقابل 65 مليون يورو و10 ملايين يورو كمكافآت.