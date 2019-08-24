نجم الاتحاد يُخيب الآمال

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، عن تعاقده مع اللاعب التشيلي لويس خيمينيز من صفوف نادي بالستينو التشيلي.

وظهر اللاعب لويس خيمينيز في مباراة الاتحاد والرائد بالأمس بأداء مخيب لآمال جماهيره، حيث لم يتمكن من إبراز أنيابه الهجومية في اللقاء ولم يتمكن من إحراز أي أهداف في الأهداف الثلاثة التي سجلها نادي الاتحاد في شباك الرائد.

وعلق الناقد الرياضي تركي الغامدي على أداء اللاعب لويس خيمينيز مع نادي الاتحاد قائلًا: حتى الآن اللاعب التشيلي لم يقدم ما يليق بشعار نادي الاتحاد، وأرى أن استبعاده من القائمة الآسيوية للعميد سيكون قرارًا جيدًا للغاية.

وتألق التشيلي لويس خيمينيز مسبقًا خلال مباراة الاتحاد وذوب آهن أصفهان الإيراني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، ليخطف الأنظار في مواجهته الأولى بقميص الفريق الأول لكرة القدم بالعميد.

وظهر لويس خيمينيز بشكل مميز خلال مباراة الاتحاد وذوب آهن أصفهان، ونجح في تسجيل هدف العميد الأول في شباك الفريق الإيراني.

وأشاد المدرب الوطني سلطان خميس، بمستوى لويس خيمينيز في مباراة الاتحاد وذوب آهن الإيراني، وقال: “يمتلك خيمينيز لمسات جيدة كظهور أول له، رغم أن هناك عناصر جديدة تحتاج لبعض الوقت من أجل الانسجام”.

وتابع حديثه عن مباراة الاتحاد وذوب آهن الإيراني قائلًا: “في آخر الشوط الثاني من مباراة الاتحاد لم يكن هناك ضغط على دفاع الاتحاد، قرأ سييرا المباراة جيدًا رغم انتقاد البعض للتشكيلة”.