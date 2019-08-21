نجم الريال يوضح حقيقة اقترابه من مغادرة ناديه

المواطن - محمد سمعه

استبعد اللاعب الصربي لوكا يوفيتش مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، مغادرة النادي الملكي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان ريال مدريد تعاقد مع لوكا يوفيتش من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني في صيف 2019، وقيل إن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لم يقتنع بقدرات لوكا يوفيتش خلال فترة التحضير للموسم الجديد.

تحدث لوكا يوفيتش عن مصيره مع نادي ريال مدريد قائلًا: زيدان يُؤمن بقدراتي، وأنا أتعلم منه يومًا بيوم، لأن زيدان كان لاعب كرة قدم عظيماً وهو الآن مدرب رائع وعلى قدر كبير من الاحترافية.

وقيل إن نادي ميلان الإيطالي، كان أبدى اهتمامه بضم لوكا يوفيتش صاحب الـ21 عامًا، والذي أحرز 36 هدفًا في 75 مباراة مع النادي الألماني.

من ناحية أخرى، أوضحت تقارير صحافية، أن نادي ريال مدريد الإسباني جهز عرضًا من أجل استعارة البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولا يزال نادي ريال مدريد ينتظر الوقت المناسب، للتحرك والتعاقد مع البرازيلي نيمار قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

قالت صحيفة سبورت الكتالونية: إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يفكر في دفع 91 مليون جنيه إسترليني لاستعارة نيمار من باريس سان جيرمان، قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية.