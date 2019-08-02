نجم الهلال ورّط فريقه

المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي الهلال، خلال الفترة الحالية، في التفريط في مهاجمه الإسباني جوناثان سوريانو، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولم ينجح جوناثان سوريانو في التألق مع نادي الهلال منذ الانضمام لأزرق العاصمة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من نادي بكين خوان الصيني.

وتحدث الناقد الرياضي بندر الرزيحان عن مصير اللاعب جوناثان سوريانو مع الهلال قائلًا: الهلال متورط في عقد سوريانو، والسؤال هنا للإدارة الهلالية، كم كان عقد سوريانو وكم قيمة المخالصة المالية، أسئلة نحتاج لأجوبة منها من إدارة الهلال.

أما الناقد الرياضي فيصل الجفن فقال: مبلغ عقد اللاعب جوناثان سوريانو يُوجع البطن حقيقة.

ويذكر أنه في حال أراد الهلال، التخلص من سوريانو سيكون على أزرق العاصمة دفع مبلغ مالي قدره 15 مليون ريال لمخالصة المهاجم الإسباني.

وكانت تقارير صحافية، قالت إن نادي جيرونا الإسباني مهتمًّا بالتعاقد مع جوناثان سوريانو في حال رحل عن الهلال.