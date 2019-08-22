نجم الهلال يستعد للرحيل

المواطن - محمد سمعه

أصبح الإسباني ألبرتو بوتيا مدافع الفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال قريبًا للغاية من الرحيل عن صفوف أزرق العاصمة بعدما أصبح النادي الهلالي قريبًا من ضم اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار لاعب وسط نادي فلامنجو البرازيلي.

وقالت تقارير صحافية نقلًا عن صحيفة الرياضية إن الهلال أبلغ بوتيا باقترابه من الرحيل عن صفوف أزرق العاصمة، لقيد اللاعب كويلار بدلًا منه.

أكد موقع TuttoBolognaWeb في وقت سابق أن كويلار فضّل العرض المقدم من نادي الهلال للانتقال إلى صفوفه هذا الصيف، خاصة أن إدارة الزعيم ستمنحه راتبًا سنويًا يصل إلى مليوني يورو.

وأشار إلى أن إدارة نادي فلامنجو البرازيلي تميل لقبول عرض الهلال، خاصة أن الإدارة ترغب في شراء عقد الكولومبي كويلار بشكل نهائي، فيما يُريد نادي بولونيا الحصول على خدماته على سبيل الإعارة.

وجاءت فكرة التعاقد مع كويلار صاحب الـ26 عامًا، بناء على طلب المدرب الروماني رازفان لوسيسكو الذي يرغب في تدعيم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بلاعب مميز في الموسم الجديد.

يُذكر أن جوستافو كويلار من نجوم المنتخب الكولومبي الأول لكرة القدم، وشارك معه في بطولة كوبا أميركا 2019 التي أُقيمت في البرازيل مؤخرًا، ونجح في هز شباك باراجواي.