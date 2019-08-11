نجم الوحدة: قدمنا مباراة مميزة أمام النصر في الرياض

المواطن - محمد سمعه

أوضح الإماراتي حمدان الكمالي مدافع نادي الوحدة الإماراتي، أن فريقه نسي نتيجة لقاء الذهاب مع نادي النصر، مضيفاً أن الوحدة يُركز حالياً على العبور لدور الثمانية في دوري أبطال آسيا.

وتحدث حمدان الكمالي في المؤتمر الصحافي قبل مباراة النصر قائلاً: أنا سعيد بوجودنا في هذه المباراة وفي هذا المستوى لقد قدمنا مباراة رائعة في الرياض ونسعى إلى الفوز في أبوظبي والتأهل إلى ربع النهائي.

وتابع الكمالي: حالة الطقس صعبة هنا بسبب الرطوبة العالية ولكن تأقلمنا مع الأجواء طوال الصيف وادعوا الجماهير الوحداوية والإماراتية بشكل عام للوقوف خلف ممثل الوطن.

أكد المدافع عمر هوساوي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أن فريقه جاء إلى الإمارات من أجل الفوز على الوحدة الإماراتي والتأهل لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال عمر هوساوي في المؤتمر الصحافي لمباراة الوحدة: جئنا إلى الإمارات من أجل الفوز على الوحدة والتأهل، ونعلم تماماً صعوبة المباراة، بسبب الأجواء وقوة فريق الوحدة ولكن هدفنا بكل تأكيد، هو التأهل بإذن الله بعد الفوز على الوحدة.

وتابع هوساوي: صعّبنا الأمور على أنفسنا في مباراة الذهاب، فكان من المفترض أن نُحقق الفوز في الرياض ولحسم الأمر، ولكن وقت الشدائد سيظهر الرجال بإذن الله، ونحن كلاعبين يجب أن نستعد لكل الظروف، وليس لدينا أي عذر نهدف كما قلت للتأهل لدور الثمانية، وكنا الأفضل في مباراة الذهاب وأضعنا المباراة على أنفسنا.

ويذكر أن النصر سيحل ضيفاً على نادي الوحدة في ملعب آل نهيان في مدينة أبو ظبي الإماراتية، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 6:40 مساءً بتوقيت المملكة غداً الاثنين.