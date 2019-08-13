نجم برشلونة يرفض الانتقال إلى بايرن ميونيخ

المواطن - محمد سمعه

أوضحت تقارير صحافية، أن اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة الإسباني، غير مُرحب بالانتقال لنادي بايرن ميونيخ الألماني خلال صيف 2019.

وارتبط اسم كوتينيو بالرحيل عن صفوف برشلونة بعد نهاية موسم 2018-2019، وذلك بسبب عدم تألقه مع البارشا في الموسم الماضي.

وقالت شبكة سكاي سبورتس نيوز البريطانية: إن كوتينيو لايفضل الانتقال للدوري الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة بعد اهتمام بايرن ميونيخ بالتعاقد معه.

وكان بايرن ميونيخ أبدى اهتمامه بالتعاقد مع فيليب كوتينيو على سبيل الإعارة لمدة موسمين، كما فعل مع الكولومبي خاميس رودريغيز لاعب ريال مدريد الإسباني.

يُفكر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وترغب إدارة برشلونة في عقد صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان، بانتقال فيليب كوتينيو للنادي الباريسي مقابل انتقال البرازيلي نيمار داسيلفا للنادي الكتالوني.

وقالت صحيفة الميرور البريطانية: إن إدارة باريس سان جيرمان، بدأت بالمفاوضات مع إدارة البارشا للتعاقد مع كوتينيو.

وكان نيمار صرّح من قبل أنه يرغب في مغادرة النادي الباريسي قبل انطلاق موسم 2019-2020.