نجم برشلونة يرفض الرحيل لـ توتنهام

المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير صحافية، إن البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة الإسباني رفض الانتقال لصفوف نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي قبل يوم واحد من غلق فترة الانتقالات الصيفية.

ورغب نادي برشلونة في بيع فيليب كوتينيو خلال صيف العام الجاري والاستفادة منه ماليًا من أجل ضم صفقات أخرى.

وقالت صحيفة الميرور الإنجليزية إن فيليب كوتينيو لا يفكر في العودة للدوري الإنجليزي من بوابة نادي توتنهام.

ويُذكر أن برشلونة عرض على كوتينيو الانضمام لـ الأرسنال أو مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية، لكن الناديين لم يرسلا أية عروض للبارشا.

ولن يمانع برشلونة إعارة فيليب كوتينيو مقابل 21 مليون جنيه إسترليني مع وضع بند يسمح ببيعه خلال الفترة المقبلة.