نجم برشلونة يُرحب بانتقال صديقه لـ ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

أكد الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة الإسباني، أن مواطنه دوني فان دي بيك لاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي يستحق الانتقال لـ ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونقلت شبكة ESPN الرياضية تصريحات فرينكي دي يونج والذي قال: دوني فان دي بيك يستحق بالتأكيد الانتقال لـ ريال مدريد لأنه يمتلك كل المقومات، وهو أثبت هذا الأمر بتألقه مع أياكس في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتابع دي يونج: فان دي بيك يستحق اللعب في مستوى كبير وبالطبع سأكون سعيد له في حال ترك أياكس وانضم لنادٍ أكبر ولكنني سأكون حزين على أياكس بسبب رحيل النجوم البارزين عنه.

لا يزال نادي ريال مدريد الإسباني، مهتمًّا بالتعاقد مع اللاعب الهولندي دوني فان دي بيك، لاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت شبكة سكاي سبورتس البريطانية: إن دوني فان دي بيك اعترف للمقربين منه، أن المفاوضات مع ريال مدريد تسير بصورة سريعة، مما يعني اقترابه من النادي الملكي.

ومن المتوقع أن يتعاقد ريال مدريد مع اللاعب دوني فان دي بيك بمقابل مادي يتراوح من 60 إلى 65 مليون يورو.

وسبق لـ فرينكي دي يونج اللعب مع فان دي بيك في أياكس في الموسم الماضي.