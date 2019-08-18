نجم مانشستر سيتي يكشف سبب حزنه

المواطن - محمد سمعه

أبدى البلجيكي كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، حزنه الشديد بسبب إلغاء هدف الفوز لفريقه بالأمس في مباراة توتنهام هوتسبير في الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي.

وكان حكم لقاء مانشستر سيتي وتوتنهام ألغى هدفًا ثالثًا سجله جابرييل خيسوس للسيتي، بسبب لمس أحد لاعبي مانشستر سيتي للكرة بيده قبل وصولها إلى خيسوس.

وقال كيفن دي بروين: التعديلات الجديدة في قانون احتساب لمسات اليد، غريب صراحة، بمعنى أنه إذا لمست الكرة يد أي لاعب من توتنهام لا تُحتسب ركلة جزاء، وإذا لمست يد لاعبي مانشستر سيتي غير مسموح بهذا الأمر، هذا يُحير للغاية.

سقط نادي مانشستر سيتي بالأمس في فخ التعادل الإيجابي ضد نادي توتنهام هوتسبير بثنائية لكل فريق، في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020.

بدأ الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بشكل مثير، حيث نجح مان سيتي في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب رحيم سترلينج في الدقيقة العشرين من عمر الشوط الأول.

وبعدها بثلاث دقائق، تمكن نادي توتنهام من إحراز هدف التعادل عبر اللاعب الأرجنتيني إيريك لاميلا بطريقة جميلة في الدقيقة الثالثة والعشرين.

ولم ييأس مانشستر سيتي وتمكن من إضافة الهدف الثاني عبر مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو في الدقيقة الخامسة والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بتقدم السيتي بثنائية مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، قاتل فريق مانشستر سيتي من أجل إضافة الهدف الثالث ولكن دون جدوى، في ظل تألق دفاعي من لاعبي توتنهام.

وتمكن توتنهام من إضافة الهدف الثاني وهدف التعادل عبر اللاعب لوكاس مورا في الدقيقة السابعة والخمسين.