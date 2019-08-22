نجم ميلان يُوجه صدمة مدوية لـ موناكو

المواطن - محمد سمعه

رفض اللاعب الإيفواري فرانك كيسي لاعب وسط نادي ميلان الإيطالي ومنتخب كوت ديفوار، الانتقال لنادي موناكو الفرنسي قبل أيام قليلة من غلق فترة الانتقالات الصيفية في أوروبا.

وقالت شبكة سكاي إيطاليا، إن نادي موناكو كان أعرب عن رغبته بضم فرانك كيسي، وقام بإرسال عرضه لإدارة نادي ميلان.

رفضت إدارة نادي ميلان، عرض موناكو بسبب قيمته المادية القليلة، بجانب أن فرانك كيسي يرغب في الاستمرار مع الروسونيري في الموسم الجديد 2019-2020.

وشارك فرانك كيسي مع منتخب كوت ديفوار في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي أُقيمت في مصر، حيث ودع منتخب كوت ديفوار البطولة من دور الثمانية.

من ناحية أخرى، يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لتأمين عرينه بصفقة جديدة بالتعاقد مع الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد رحيل الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون.

وأكد موقع “كالتشيو ميركاتو”، أن باريس سان جيرمان مستعد لتقديم 55 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات جيانلويجي دوناروما

وارتبط اسم دوناروما، صاحب الـ20 عامًا، بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الموسم الماضي، إلا أنهم لم يتمكنوا من تلبية مطالب ميلان، والبالغة 50 مليون يورو آنذاك.

وأصبح الوضع مختلفًا هذا الموسم، حيث أبدى سان جيرمان استعداده لدفع 55 مليون يورو، من أجل إنهاء صفقة دوناروما، قبل غلق باب القيد في أوروبا يوم 2 سبتمبر المقبل.