نجم يوفنتوس ينتظر عرض باريس سان جيرمان

المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير صحافية، إن اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، ينتظر عرضًا من باريس سان جيرمان الفرنسي للانضمام إلى الأخير قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر موقع INSIDE FUTBOL أن ديبالا متحمس للانضمام إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

ويتقاضى ديبالا حاليًا مع يوفنتوس 11 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

وأكدت صحيفة “ميرور” البريطانية في وقت سابق، أن يوفنتوس لا يزال يصرّ على بيع ديبالا في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك على الرغم من غلق باب الانتقالات الصيفية في إنجلترا.

وكان يوفنتوس قد وافق على انتقال ديبالا إلى مانشستر يونايتد وتوتنهام، إلا أن اتفاق النجم الأرجنتيني مع الناديين حول الراتب والعمولات المتعلقة بالانتقال أفسد الصفقة.

وأشارت “ميرور”، إلى أن وجهة ديبالا الجديدة قد تكون باريس سان جيرمان الفرنسي أو بايرن ميونيخ الألماني أو الاستمرار في الدوري الإيطالي من بوابة نادي إنتر ميلان.