نجم يوفنتوس يُواجه الغياب لـ6 أشهر بسبب الرباط الصليبي

المواطن - محمد سمعه

أكدت تقارير إخبارية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي يواجه خطر فقدان مدافعه جورجيو كيليني مدافع البيانكونيري لمدة ستة أشهر؛ وذلك بسبب الإصابة في الرباط الصليبي خلال تدريبات البيانكونيري الجمعة.

وأُصيب كيليني بقطع في الرباط الصليبي، ويستعد للخضوع لعملية جراحية، وذلك من أجل إعادة تصحيح وضع الرباط الصليبي له.

وقالت صحيفة دايلي ميل البريطانية: إن كيليني سيغيب لمدة تصل إلى ستة أشهر عن صفوف يوفنتوس؛ مما يعني نهاية موسمه بشكل رسمي مع بطل إيطاليا.

وكان جورجيو كيليني، سجل هدف فوز يوفنتوس في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي على حساب نادي بارما.

وسيتجه المدرب ماوريسيو ساري مدرب اليوفي للاعتماد على الهولندي ماتياس دي ليخت؛ لتعويض مدة غياب كيليني.