نجوم النصر يلتقطون الصور التذكارية في قمرة القيادة

المواطن - محمد سمعه

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الوحدة الإماراتي غدًا الاثنين في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر تويتر صورًا للاعبين” المغربي عبد الرزاق حمدالله، البرازيلي جوليانو ، واللاعب عمر هوساوي” وهم يلتقطون الصور التذكارية مع قائدي الطائرة والتي أوصلت نجوم العالمي لـ مدينة أبو ظبي الإماراتية.

ويذكر أن النصر سيحل ضيفًا على نادي الوحدة في ملعب آل نهيان في مدينة أبو ظبي الإماراتية، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة إلا ثلثًا مساءً بتوقيت المملكة غدًا الاثنين.

أبدى الناقد الرياضي بندر الرزيحان رأيه حول قدرة النصر على الاستمرار في المنافسة على البطولة الآسيوية قائلًا: حتى إن استطاع النصر أن يفوز ويتأهل لكن بهذه الأسماء لن يستطيع أن يذهب بعيدًا في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأضاف الرزيحان: النصر يفتقد بيتروس وأمرابط في القائمة الآسيوية، وأرى أن بيتروس هو أهم لاعب في النصر وأكثر أهمية من جوليانو.

وستكون مهمة نادي النصر هي الفوز على الوحدة والعبور لدور الثمانية، والاستمرار في المضي قدمًا؛ أملًا في الفوز بـ بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخ أصفر العاصمة.