نجوم الهلال والنصر يُزينون قائمة الأغلى تسويقيًا في الآسيوية

المواطن - محمد سمعه

يُوجد أربعة نجوم من ناديي الهلال والنصر، في قائمة اللاعبين الأغلى من حيث القيمة التسويقية مع بداية دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم.

جاء النجم البرازيلي جوليانو لاعب نادي النصر في صدارة اللاعبين الأغلى من حيث القيمة التسويقية برصيد 14 مليون يورو.

وتواجد في المركز الثاني، الجزائري بغداد بونجاح لاعب نادي السد القطري برصيد 8 ملايين يورو، أما البيروفي أندري كاريلو لاعب الهلال فجاء في المركز الثالث برصيد 7 ملايين يورو.

وحل الإيطالي سيباستيان جيوفنكو لاعب الهلال في المركز الرابع برصيد 6 ملايين يورو، بينما احتل المغربي عبدالرزاق حمدالله، المركز الخامس برصيد 5.5 ملايين يورو.

ويستعد نادي النصر اليوم، لمواجهة نادي السد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، حيث تُقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، بينما يحل الهلال ضيفًا على نادي الاتحاد غدًا في ملعب الجوهرة المشعة.

وكان جوليانو وحمدالله ساهما في تأهل النصر لدور ربع النهائي في دوري أبطال آسيا، بعد الإطاحة بنادي الوحدة الإماراتي.