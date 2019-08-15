نسخة 2012 في آسيا تُقلق الجماهير السعودية

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير السعودية مباراتي الهلال والاتحاد، والنصر ضد السد القطري في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ثمن النهائي

وفاز الاتحاد في ثمن النهائي على ذوب آهن أصفهان الإيراني بنتيجة 6/4 بمجموع المباراتين، فيما صعب النصر بعد تعادله مع الوحدة الإماراتي ذهابًا بهدف لكل منهما، وفوزه إيابًا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على الأهلي بنتيجة 4/2 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وخسر إيابًا بهدف دون رد.

سيناريو 2012

وتتمنى الجماهير تتويج أحد الفرق السعودية بلقب دوري أبطال آسيا 2019، إلا أنها تخشى تكرار سيناريو نسخة 2012، عندما صعد الثلاثي الأهلي، الاتحاد والهلال إلى ربع النهائي، ولكن لم يحصد أي منهما اللقب.

وخرج الهلال من الدور ربع النهائي في نسخة 2012، عقب الخسارة ضد أولسن هيونداي بنتيجة 5/0 بمجموع المباراتين، ولعب الاتحاد والأهلي في نصف النهائي، ليودع العميد البطولة القارية.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد أولسن هيواندي بهدف دون رد في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2012، قبل أن يسقط إيابًا بهدفين نظيفين.