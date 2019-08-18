نصائح ذهبية لـ عمر السومة

المواطن - محمد سمعه

حرص العديد من النقاد الرياضيين على توجيه العديد من النصائح للمهاجم السوري عمر السومة، لاعب النادي الأهلي وذلك بعد انتهاء أزمته الأخيرة في الراقي مع المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

نصائح من ذهب

وقال الناقد الرياضي حسن عبدالقادر: “عمر السومة دورك الآن تُثبت للجميع، ولاءك وحبك للأهلي من خلال هذا الدوري”.

أما الناقد الرياضي عبدالكريم الحمد فقال: “أرجوك يا “عمر السومة” نريدك في الملعب وليس خارج الملعب”.

وفي الشأن ذاته، قال الناقد الرياضي عبدالرحمن السماري للسومة: “حب الأهلي في الميدان وليس باللسان، ومع الأيام ستكبر وتبان”.

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر تويتر يوم الجمعة فيديو للسومة قال فيه: “بداية أحب أعتذر لجماهير الأهلي على عدم التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ولكن قدر الله وما شاء فعل”.

وأضاف السومة: “نحن هنا من أجل خدمة الأهلي وكل الشكر للأمير منصور بن مشعل على دعمه لي، والقادم سيكون أفضل”.

ويُذكر أن الأمير منصور بن مشعل كان تحدث عن السومة قائلًا: “عمر يريدنا ونحن نريده.. عمر ابننا ونحن أهله.. إذا يحبنا ذرة.. نحبه مليون”.

وانتشرت صورة عبر موقع تويتر للأمير منصور بن مشعل المشرف العام على فريق كرة القدم بـ الأهلي وهو يتحدث مع السومة خلال تدريبات الراقي بالأمس، وذلك من أجل تهدئته وإعادة السيطرة على الأمور.

وظهرت أزمة عمر السومة مع المدرب برانكو إيفانكوفيتش خلال مباراة الأهلي والهلال الأخيرة في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، بعدما احتفظ المدرب الكرواتي بالنجم السوري على دكة الاحتياط.

وأثار عدم الدفع بالسوري عمر السومة في التشكيلة الأساسية استغراب الجماهير، خاصة أن الأهلي في حاجة لتسجيل أكثر من هدفين دون اهتزاز شباكه لضمان التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

واحتفظ برانكو بمهاجمه عمر السومة حتى الدقيقة 75، الأمر الذي أثار غضب اللاعب السوري، ودفعه لرمي قميص الأهلي على الأرض، لتشتعل الأزمة بين المدرب الكرواتي ونجم الراقي.