نصائح للوقاية من أشعة الشمس في يوم عرفة

نصائح للوقاية من أشعة الشمس في يوم عرفة

2019/08/10
الساعة 11:17 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

نصح الأطباء حجاج بيت الله الحرام بالوقاية من أشعة الشمس باستخدام المظلات والكريمات الواقية تجنبًا للحروق السطحية التي قد تكون غالبًا من الدرجة الأولى في الجلد .
وحذروا من المشي في أحذية غير ملائمة أو المشي الحافي , تجنبًا للتجمعات الدموية التي تسبب للحاج صعوبة كبيرة في المشي .
وأكد الأطباء أهمية النظافة الشخصية واستخدام المنظفات الطبية المقاومة للبكتيريا .
ونبهوا ضيوف الرحمن الذين يعانون من الأمراض المزمنة باستخدام الحذاء الخاص المريح للقدمين, وتنظيف منطقة مابين الأصابع كل فترة تجنبًا للالتهابات الفطرية التي قد تتطور أحيانًا إلى التهاب حاد .



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