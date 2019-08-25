نصراوي يهدي الجماهير ألف تذكرة

المواطن - مروة نبيل

تكفل محب العالمي الأمير محمد بن بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن بقيمة ألف تذكرة لمباراة النصر ضد السد القطري؛ دعمًا منه لجماهير الأصفر.

ومن جانبه، ثمن مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة الدكتور صفوان السويكت، هذه المبادرة الداعمة وغير المستغربة من الأمير محمد بن بندر، وذلك وفقًا لحساب العالمي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ويلعب النصر ضد السد القطري، مساء يوم غد الاثنين، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة النصر ضد السد القطري؛ لتسهيل مهمته في مواجهة الإياب، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.