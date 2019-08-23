نصف صناعة أمرابط بتوقيع حمدالله

المواطن - مروة نبيل

شكل المغربيان عبدالرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط ثنائيًا قويًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، بالتفاهم الكبير بين الثنائي حمدالله وأمرابط والذي ظهر في أولى مباريات النصر هذا الموسم ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك.

وأضافت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن نصف الأهداف التي صنعها نور الدين أمرابط في الدوري السعودي للمحترفين سجلها عبدالرزاق حمدالله موضحة أنه صنع 10 أهداف حتى الآن.

ولعب النصر ضد ضمك بالأمس في افتتاح منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على استاد الملك فهد الدولي، وانتهت المباراة بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بهدفين دون رد سجلهما حمدالله والبرازيلي جوليانو.

واستغل عبدالرزاق حمدالله تمريرة مميزة من مواطنه نور الدين أمرابط ليعزز تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بهدف ثان في الشوط الأول، قبل أن يخرج في الدقيقة 70 بسبب تعرضه للإصابة.