نعيم السليتي اتفاقيًا لـ 3 مواسم

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الاتفاق اليوم، عن تعاقده مع اللاعب التونسي نعيم السليتي لاعب وسط نادي ديجون الفرنسي لمدة ثلاثة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الاتفاق عبر تويتر أن إدارة النادي الاتفاقي تعاقدت مع نعيم السليتي لمدة ثلاثة مواسم حتى صيف 2022 مع خيار التجديد لموسم رابع.

وقالت تقارير صحافية سابقة: إن مجلس إدارة نادي الاتفاق كان قرر رفع عرضه من 2.8 مليون يورو إلى 5 ملايين يورو، من أجل إقناع إدارة ديجون بالتخلي عن خدمات اللاعب التونسي.

وقدم نعيم السليتي أداءً جيدًا مع المنتخب التونسي في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي أُقيمت في مصر، حيث احتل المنتخب التونسي المركز الرابع في البطولة الإفريقية.

وسبق للاعب نعيم السليتي اللعب في صفوف أندية سيدان الفرنسي وليل الفرنسي وريد ستار الصربي، ثم انضم لفريق ديجون في عام 2018.

وكان الاتفاق، احتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي 2018-2019.